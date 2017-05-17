В 2014-2016 годах в Кыргызстане усыновили 3 тыс. детей, 66 были усыновлены иностранцами

17 мая 2017, 11:43 Комментарии

С 2014 по 2016 год в Кыргызстане усыновили 3 тыс. 72 детей, 66 детей были усыновлены иностранцами. Об этом 17 мая сообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева на пресс-конференции "Защита детства. О судьбе детей из КР, усыновленных иностранцами".

По ее данным, 66 детей были усыновлены иностранцами. Международное усыновление возможно только через обязательную регистрацию в посольствах Кыргызстана.

"Международное усыновление возможно только через аккредитованные организации, которые занимаются усыновлением. Кыргызстан работает с 12 такими организациями, 7 из которых находятся в США", - пояснила она.

По словам Ж.Джумабаевой, из 66 детей 95% процентов имеют врожденные патологии. Их усыновили граждане США, Финляндии и Швеции. Иностранцы в основном усыновляют детей школьного возраста, которые жили в интернатных учреждениях более 4-5 лет.