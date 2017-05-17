Законодательство Кыргызстана не позволяет однополым иностранным парам усыновлять детей из КР

17 мая 2017, 11:54 Комментарии

Законодательство Кыргызстана не позволяет однополым иностранным парам усыновлять детей из Кыргызстана. Об этом 17 мая сообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева на пресс-конференции "Защита детства. О судьбе детей из КР, усыновленных иностранцами".

По ее словам, в Кыргызстане делается все, чтобы воссоединить детей с их биологическими семьями. Международное усыновление - это последняя стадия, в основном усыновляют детей школьного возраста, которые жили в интернатах более 4-5 лет, значит воссоединить с семьей или устроить в кыргызскую семью не удалось.

"Прежде чем давать ребенка на усыновление, проверяется информация о семье: финансовое положение, социальное, отсутствие судимости. Также два раза в год до совершеннолетия усыновленного ребенка мы получаем отчеты от семьи. Слава богу, у нас не было случаев жестокого обращения с ребенком или иных ситуаций", - сообщила Ж.Джумабаева.