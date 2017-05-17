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Кыргызские семьи в основном хотят усыновить младенцев, чтобы сохранить тайну усыновления, - Минсоцразвития

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426428-ru.html

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17 мая 2017, 12:10       Комментарии

Кыргызские семьи в основном хотят усыновить младенцев, чтобы сохранить тайну усыновления. Об этом 17 мая сообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева на пресс-конференции "Защита детства. О судьбе детей из КР, усыновленных иностранцами".
По ее словам, число женщин, отказывающимся от своих новорожденных детей, сократилось. "У нас высокая рождаемость: если в год рождается примерно 150-160 тыс. детей, из них отказываются от 48", - сообщила она.

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