Кыргызские семьи в основном хотят усыновить младенцев, чтобы сохранить тайну усыновления, - Минсоцразвития

17 мая 2017, 12:10 Комментарии

Кыргызские семьи в основном хотят усыновить младенцев, чтобы сохранить тайну усыновления. Об этом 17 мая сообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева на пресс-конференции "Защита детства. О судьбе детей из КР, усыновленных иностранцами".

По ее словам, число женщин, отказывающимся от своих новорожденных детей, сократилось. "У нас высокая рождаемость: если в год рождается примерно 150-160 тыс. детей, из них отказываются от 48", - сообщила она.