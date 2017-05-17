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В Жогорку Кенеше ставят вопрос о соответствии занимаемой должности замминистра здравоохранения Горина

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-zhog...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426427-ru.html

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17 мая 2017, 11:43       Комментарии

В парламенте подняли вопрос о ситуации вокруг массового отравления школьников в селе Тоскоол Ноокенского района Джалал-Абадской области. В ходе заседания депутаты поинтересовались состоянием детей и причинами отравления у заместителя министра здравоохранения Олега Горина.
Последний, в свою очередь, сообщил, что на данный момент в больнице остаются 6 детей, остальные были выписаны. Также замминистра сообщил, что вода не была причиной отравления, и этот факт подтвердили анализы.
Однако у ряда парламентариев была своя информация на этот счет. Так, депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызстан") отметил, что, согласно его информации, отравились не 31 ребенок, а 54. Кроме того, ранее выписанные дети вновь повторно поступают в больницу с жалобами.
Коллегу поддержал депутат Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") и Алмазбек Токторов ("Кыргызстан"). По мнению депутатов, чиновник не владеет ситуацией.
"Все, что сказал замминистра, записано на стенограмму. Думаю, можно сверить его информацию с той, которая была ранее и что есть сейчас. Может быть, следует поднять вопрос о соответствии занимаемой должности замминистра, если он не владеет ситуацией", — сказал Бакиров.
По словам самого Горина, он лично выезжал в Ноокен для ознакомления с ситуацией. Ранее спикер парламента выразил мнение, что парламенту следует рассмотреть данный вопрос отдельно.

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