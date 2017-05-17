В Жогорку Кенеше ставят вопрос о соответствии занимаемой должности замминистра здравоохранения Горина

17 мая 2017, 11:43 Комментарии

В парламенте подняли вопрос о ситуации вокруг массового отравления школьников в селе Тоскоол Ноокенского района Джалал-Абадской области. В ходе заседания депутаты поинтересовались состоянием детей и причинами отравления у заместителя министра здравоохранения Олега Горина.

Последний, в свою очередь, сообщил, что на данный момент в больнице остаются 6 детей, остальные были выписаны. Также замминистра сообщил, что вода не была причиной отравления, и этот факт подтвердили анализы.

Однако у ряда парламентариев была своя информация на этот счет. Так, депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызстан") отметил, что, согласно его информации, отравились не 31 ребенок, а 54. Кроме того, ранее выписанные дети вновь повторно поступают в больницу с жалобами.

Коллегу поддержал депутат Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") и Алмазбек Токторов ("Кыргызстан"). По мнению депутатов, чиновник не владеет ситуацией.

"Все, что сказал замминистра, записано на стенограмму. Думаю, можно сверить его информацию с той, которая была ранее и что есть сейчас. Может быть, следует поднять вопрос о соответствии занимаемой должности замминистра, если он не владеет ситуацией", — сказал Бакиров.

По словам самого Горина, он лично выезжал в Ноокен для ознакомления с ситуацией. Ранее спикер парламента выразил мнение, что парламенту следует рассмотреть данный вопрос отдельно.