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ГНС рассматривает возможность послабления для операторов платежных систем

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/gns-ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426426-ru.html

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17 мая 2017, 11:51       Комментарии

На четвертом этапе реализации проекта установления онлайн-контрольно-кассовых машин, который стартует в июле 2018 года, операторов платежных систем обяжут установить онлайн-ККМ на платежные терминалы. При этом терминалы коммерческих банков освобождены от данной меры.
ГНС рассматривает возможность послабления для операторов платежных систем.
"В частности, мы рассматриваем техническую возможность установки онлайн-ККМ не на каждый терминал, а в процессинговый центр, куда стекается вся информация о транзакциях, совершенных посредством платежных систем. Это должно снизить нагрузку на операторов платежных систем", — сказал зампредседателя ГНС КР Искендер Асылкулов.
Рассматриваются варианты установки новых ККС с возможностью передачи информации онлайн (российского производства, стоимостью 13 тыс. сомов) или модернизировать старый. Это обойдется предпринимателям в 7-9 тыс. сомов.
В ГНС пояснили, что терминалы коммерческих банков освобождены от установки онлайн-ККМ, поскольку банковские транзакции проходят через Национальный банк Кыргызстана, а операторы платежных систем находятся вне банковской системы.

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