17 мая 2017, 11:51 Комментарии

На четвертом этапе реализации проекта установления онлайн-контрольно-кассовых машин, который стартует в июле 2018 года, операторов платежных систем обяжут установить онлайн-ККМ на платежные терминалы. При этом терминалы коммерческих банков освобождены от данной меры.

ГНС рассматривает возможность послабления для операторов платежных систем.

"В частности, мы рассматриваем техническую возможность установки онлайн-ККМ не на каждый терминал, а в процессинговый центр, куда стекается вся информация о транзакциях, совершенных посредством платежных систем. Это должно снизить нагрузку на операторов платежных систем", — сказал зампредседателя ГНС КР Искендер Асылкулов.

Рассматриваются варианты установки новых ККС с возможностью передачи информации онлайн (российского производства, стоимостью 13 тыс. сомов) или модернизировать старый. Это обойдется предпринимателям в 7-9 тыс. сомов.

В ГНС пояснили, что терминалы коммерческих банков освобождены от установки онлайн-ККМ, поскольку банковские транзакции проходят через Национальный банк Кыргызстана, а операторы платежных систем находятся вне банковской системы.