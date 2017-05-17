Минсоцразвития: Кыргызские семьи имитируют беременность при усыновлении детей

17 мая 2017, 11:54 Комментарии

Кыргызские семьи имитируют беременность при усыновлении детей с целью сохранения тайны усыновления. Об этом рассказала представитель Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева.

"В основном усыновляются младенцы или дети до 2-3 лет. Когда идет международное усыновление — возраст детей от 4-5 лет, чаще всего это школьники. Такая ситуация сложилась, потому что усыновление иностранцами мы допускаем только в крайнем случае, если нам не удалось устроить их в Кырыгзсане", — сказала она.

Также было отмечено, что необходимо развивать институт фостерных семей как лучшую альтернативу интернатным учреждениям.