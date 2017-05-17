За 3 года иностранцами было усыновлено 66 детей из Кыргызстана

17 мая 2017, 11:34 Комментарии

С 2013 по 2016 годы иностранцами было усыновлено 66 детей из Кыргызстана. Об этом сообщила представитель Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева на пресс-конференции в Бишкеке.

"Мы делаем все, чтобы воссоединить ребенка с биологической семьей, но если это невозможно, его определяют в интернат. В самом крайнем случае ребенок передается на международное усыновление. Всего в интернатах сейчас находятся 1 тысяча 200 детей, из них только 6-7% -сироты", — сказала она.

Также специалист МТСР КР добавила, что, по данным Министерства образования , в стране сократилось число детей, от которых отказались биологические родители.

"Сейчас в стране 12 аккредитованных организаций, которые занимаются международным усыновлением", — добавила она.

По данным МТСР, дети из Кыргызстана усыновляются в основном гражданами США, Финляндии и Швеции. 95% усыновленных детей – с медицинскими патологиями.