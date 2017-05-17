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За 3 года иностранцами было усыновлено 66 детей из Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/za-3-g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426424-ru.html

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В 2014-2016 годах в Кыргызстане усыновили 3 тыс. детей, 66 были усыновлены иностранцами

Кыргызстан вновь может попасть в "серый список" ФАТФ

17 мая 2017, 11:34       Комментарии

С 2013 по 2016 годы иностранцами было усыновлено 66 детей из Кыргызстана. Об этом сообщила представитель Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева на пресс-конференции в Бишкеке.
"Мы делаем все, чтобы воссоединить ребенка с биологической семьей, но если это невозможно, его определяют в интернат. В самом крайнем случае ребенок передается на международное усыновление. Всего в интернатах сейчас находятся 1 тысяча 200 детей, из них только 6-7% -сироты", — сказала она.
Также специалист МТСР КР добавила, что, по данным Министерства образования , в стране сократилось число детей, от которых отказались биологические родители.
"Сейчас в стране 12 аккредитованных организаций, которые занимаются международным усыновлением", — добавила она.
По данным МТСР, дети из Кыргызстана усыновляются в основном гражданами США, Финляндии и Швеции. 95% усыновленных детей – с медицинскими патологиями.

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