Минздрав: Состояние пострадавших в парке г. Ош стабильное, без ухудшения

17 мая 2017, 11:40 Комментарии

На 17 мая состояние пострадавших в результате поломки карусели в парке имени Навои г. Ош стабильное, без ухудшения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

Все трое больных получают соответствующее лечение в ошской горбольнице, прошли МРТ и РКТ обследования, соответствующее лечение.

<li>Пострадавшая И.Г., 1980 г.р. Диагноз: "Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени тяжести. Ушибленно-рваная рана лобной области и тыльной поверхности левой стопы. Множественные ссадины конечностей".</li><li>Пострадавшая Т.Н., 1999 г.р. Диагноз: "Ушиб и растяжение связочного аппарата поясничного отдела позвоночника".</li><li>Пострадавшая Б.М., 1995 г.р. Диагноз: "Сочетанная травма, ЗЧМТ, ушиб головного мозга средней степени, закрытый перелом наружной лодыжки справа без смещения. Множественные ушибленно-рваные раны волосистой части головы, верхней и нижней губы, гематома скуловой области справа".</li>

Кроме этого, сегодня еще одна пострадавшая обслужена амбулаторно - А.Р., 2006 г.р. с диагнозом "ушиб мягких тканей и кровоподтеки левого коленного и локтевого суставов", сообщают в Минздраве.

Напомним, 14 мая в г. Оше в парке им. Навои рухнула карусель. В результате падения несколько человек оказались в больнице. Одна из посетителей парка оказалась в реанимации.

Как проинформировали в УВД города Оша по факту падения карусели возбуждено уголовное дело по статье 142 "Нарушение правил охраны труда, повлекшее тяжкие последствия" УК КР.