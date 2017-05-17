Футбол: "Дордой" и "Алай" сыграют очередные матчи в Кубке АФК

17 мая 2017, 11:57 Комментарии

Сегодня, 17 мая, два футбольных клуба Кыргызстана - "Дордой" (Бишкек) и "Алай" (Ош) проведут предпоследние матчи в рамках группового этапа Кубка АФК.

Отметим, в Бишкеке "Дордой" примет чемпиона Таджикистана "Истиклола", а чемпион страны "Алай" в гостях встречается с обладателем золота чемпионата Тукменистана - "Алтын Асыром".

Как сообщает футбольный клуб "Дордой", на предматчевой пресс-конференции тренер клуба Мурат Джумакеев отметил, что команда понимает, на каком месте находится и в этом нет ничего страшного. "Для нас выступление на таком уровне – хороший опыт. Мы будем делать соответствующие выводы и анализы. Завтра последняя игра дома, мы играем на своем поле и нас поддержат наши болельщики. Мы будем выступать против очень сильной и техничной команды, игроки которой играют в современный футбол. Игра будет очень интересной", - сказал он.

В свою очередь тренер "Истиклола" Мухсин Мухамадиев добавил, что его подопечные понимают: для "Дордоя" - это будет один из принципиальных матчей, ведь они захотят доказать, что лишь по стечению обстоятельств они не набрали несколько очков. "Мы относимся к этому клубу с большим уважением. Наша задача - занять первое место в группе и выйти из нее. "Дордой" отличается тем, что больше владеет мячом, они достаточно неплохо комбинируют и стараются играть в атакующий футбол", - сказал он.

Матч между "Дордоем" и "Истиклолом" пройдет на стадионе имени Долена Омурзакова. Начало матча в 19.00. "Алай" сыграет с "Алтын-Асыром" в Балканабаде (Туркменистан).

Отметим, команды Кыргызстана поборются за третье место в группе D. Лидером же является "Истиклол" и "Алтын-Асыр", набравшие по 10 очков, затем с одной победой идет "Дордой", а чемпион страны "Алай" не набрал в этом турнире ни одного очка.