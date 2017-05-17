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Кыргызстан вновь может попасть в "серый список" ФАТФ

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426421-ru.html

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17 мая 2017, 11:29       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Кыргызстан вновь может попасть в "серый список" ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – FATF). Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной службы финансовой разведки КР Айбек Кадыралиев.
"В этом году мы проходим взаимную оценку – второй раунд. Дело в том, что первый раунд в 2007 году завершился для нас негативно, так как мы вошли в "серый" список FATF. И для того, чтобы выйти из этого нам понадобилось почти 7 лет, то есть мы попали в усиленный мониторинг Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) ", - отметил А.Кадыралиев.
Он также сообщил, что в этом году выездная миссия приезжала в Кыргызстан и провела соответствующую работу, то есть провела ряд встреч с компетентными органами, представителями судов, банков и некоммерческих организаций. Отчет работы выездной миссии будет опубликован в сентябре
Глава Госфинразведки заявил о том, что в этом году есть риск не прохождения второго раунда, так как законодательство Кыргызстана не было изменено.
"Наш закон был принят в 2006 году на основе рекомендаций. FATF выдвинула в 2012 году новые требования, которые были ужесточены. Все члены данной организации, кроме Кыргызстана привели в соответствие свое законодательство. В случае, если мы снова попадем в "серый список" то наша страна опять окажется под усиленным мониторингом. Участники FATF будут принимать контрмеры в отношении стран, которые не прошли раунды. К примеру, счета наших граждан за рубежом могут быть заморожены или быть под четким мониторингом. Также это может повлиять на инвестиционную привлекательность страны, иностранные банки могут отказаться от работы с местными", - добавил А.Кадыралиев.

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