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В Бишкеке отпразднуют Международный день "детского телефона доверия"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426420-ru.html

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17 мая 2017, 11:35       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке отпразднуют Международный день "детского телефона доверия". Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщила директор ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова.
По ее словам, ежегодно в Кыргызстане 17 мая, отмечается Международный день "детского телефона доверия", который призван привлечь внимание широкой общественности к необходимости усиления мер по защите детей в трудной жизненной ситуации и помощи им.
Сегодня в рамках Международного дня в Бишкеке состоится концерт, флеш-мобы для школьников г.Бишкек и Центра реабилитации беспризорных детей.
Также Н.Турдубекова отметила, что среди школьников будет проведен конкурс рисунков на тему "Телефон доверия для детей глазами детей". Победителям будут вручены призы, а их рисунки будут направлены на конкурс в Министерство труда и социального развития.

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