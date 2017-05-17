Был звонок о попытке сексуального насилия над подростком, к сожалению, до суда дело не дошло, - директор центра "Телефон доверия для детей"

17 мая 2017, 11:35 Комментарии

На телефон доверия Министерства труда и соцразвития поступал звонок о попытке сексуального насилия в отношении ребенка, но до суда дело не дошло. Об этом АКИpress рассказала директор центра "Телефон доверия для детей" при Минсоцразвития Марина Джапаркулова.

По ее словам, поступил звонок, мужчина анонимно заявил о попытке сексуального насилия над подростком со стороны взрослого. "Мы подключили правоохранительные органы, органы соцразвития. Это происходило в одном из городов южного региона Кыргызстана. Подозреваемого нашли. Но, к сожалению, семьи решили все обоюдно", - рассказала она.

По словам М.Джапаркуловой, много фактов, когда дела завершаются, не доходя до суда. Как считает директор центра, это происходит из-за того, что у некоторых выявляются влиятельные родственники и дело завершается обоюдно.