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В бишкекском микрорайоне отключат питьевую воду на целый день

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426418-ru.html

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17 мая 2017, 11:12       Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. В бишкекском микрорайоне "Джал" 18 мая отключат питьевую воду, сообщила пресс-служба мэрии столицы.
Воды не будет с 9.00 до 18.00 на участке, ограниченном улицами Ахунбаева, Курчатова, Минжилкиева и Тыналиева. Придется целый день обходиться без воды и школе-гимназии №72, детскому саду №185, Центру социальной адаптации детей, Кыргызскому национальному военному лицею, мечети, комплексу бытовых услуг "Онтария", стоматологическому центру ОсОО "ИДС", филиалу ЦСМ №2, котельной Теплокоммунэнерго и ряду строительных компаний.
Причина временного прекращения подачи воды - работы в водопроводных сетях для подключения к ним недавно построенных объектов.

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