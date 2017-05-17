В бишкекском микрорайоне отключат питьевую воду на целый день

17 мая 2017, 11:12 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. В бишкекском микрорайоне "Джал" 18 мая отключат питьевую воду, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Воды не будет с 9.00 до 18.00 на участке, ограниченном улицами Ахунбаева, Курчатова, Минжилкиева и Тыналиева. Придется целый день обходиться без воды и школе-гимназии №72, детскому саду №185, Центру социальной адаптации детей, Кыргызскому национальному военному лицею, мечети, комплексу бытовых услуг "Онтария", стоматологическому центру ОсОО "ИДС", филиалу ЦСМ №2, котельной Теплокоммунэнерго и ряду строительных компаний.

Причина временного прекращения подачи воды - работы в водопроводных сетях для подключения к ним недавно построенных объектов.