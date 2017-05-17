В парламенте предлагают создать межведкомиссию по факту массового отравления школьников в Ноокене

17 мая 2017, 11:03 Комментарии

В парламенте подняли вопрос о ситуации вокруг массового отравления школьников в селе Тоскоол Ноокенского района Джалал-Абадской области.

В ходе заседания депутаты поинтересовались у заместителя министра здравоохранения Олега Горина состоянием детей, отравившихся в Ноокене. Последний, по мнению депутатов, не смог предоставить полной информации по данному инциденту.

"Школьники поступают в больницу повторно после выписки. Это было массовое отравление, а вы говорите, что, возможно, это был солнечный удар! Тогда у всего Кыргызстана должен был солнечный удар. 25 детей отравились. Это серьезный факт. А вы до сих пор не можете сказать точно, почему это произошло", — возмутился депутат фракции «Кыргызстан» Айтмамат Назаров.

Парламентарий предложил создать межведомственную комиссию по данному факту. На что спикер парламента Чыныбай Турсунбеков отметил, что парламенту, возможно, следует рассмотреть данный вопрос отдельно.

Депутаты рассматривают законопроект, согласно которому за отказ от прививок, повлекший развитие заболевания несовершеннолетнего, ответственность несут родители или его законные представители.

Напомним, 12 мая в селе Тоскоол Ноокенского района Жалал-Абадской области произошло массовое отравление учеников школы №5.