17 мая 2017, 11:11 Комментарии

Таможенники выявили факт неуплаты пошлин на 2,5 млн. сомов при ввозе товара из Турции. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

«Сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой ГТС КР выявлены факты нарушения таможенного законодательства при ввозе на территорию Кыргызской Республики транспортного средства марки "ВОЛЬВО", прибывшего из дальнего зарубежья. Получателями являются граждане КР», — говорится в сообщении.

Сообщается, что при проведении предварительной проверки документов, представленных при таможенном оформлении товаров из Турецкой Республики, выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей при занижении стоимости товаров на общую сумму 85 996 долларов США.

«Общая сумма ущерба составляет–2 млн. 541 тыс. 148 сомов. Все собранные материалы дела направлены в Генеральную прокуратуру КР для рассмотрения и передачи по подследственности в ГСБЭП в соответствии с законодательством Кыргызской Республики», — отмечают в пресс-службе ГТС КР.