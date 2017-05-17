Налоговая: Через смартфон можно в режиме онлайн проверить подлинность чека (видеоинструкция)

17 мая 2017, 11:28 Комментарии

ГНС в целях активизации народного контроля призывает потребителей товаров и услуг проверять подлинность чеков, выбитых контрольно-кассовыми машинами (ККМ) в онлайн-режиме, поскольку эти действия являются эффективным способом выявления недобросовестных предпринимателей.

Проверить подлинность чека можно на сайте www.kkm.gov.kg. Для этого на специальных полях нужно пробить регистрационный номер контрольно-кассовой машины, номер чека и сумму, указанную на чеке. На сайте также можно проследить количество установленных ККМ.

"Кроме того, проверить подлинность чека можно и через смартфон. Для этого нужно скачать мобильное приложение "Сканер штрих-кодов" на телефон через Play market либо "QR Scanner" на App store. Для проверки чека необходимо навести объектив камеры на картинку QR-кода на чеке, и вам будет выдана вся информация", — сказал зампредседателя ГНС КР Кубанычбек Кумашов.

Если есть расхождения информации на чеке или данные отсутствуют на веб-портале, ГНС просит граждан сообщать о фактах по номеру 194.

Добавим, что на сегодня в Кыргызстане установлено 5 тыс. 214 онлайн-ККМ.