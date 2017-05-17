Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

HP представила компьютер с крупнейшим объемом памятиHP представила компьютер с крупнейшим объемом памятиГражданин РУз без документов пересек госграницу, чтобы найти работу в КРГражданин РУз без документов пересек госграницу, чтобы найти работу в КР

Налоговая: Через смартфон можно в режиме онлайн проверить подлинность чека (видеоинструкция)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/nalogo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426415-ru.html

Похожие новости

10 мыслей об уличном театре, честности и паспорте режиссера Ольги Щетининой

Выдающийся кыргызский режиссер Геннадий Базаров отметил 75-летие

Купи новый фирменный 4G смартфон О!Phone и получи 300 сомов на баланс

Спикер ЖК поручил госорганам проверить наличие дорожных знаков и лежачих полицейских в селах и городах вдоль больших автотрасс

Информацию об утерянных паспортах можно проверить онлайн

17 мая 2017, 11:28       Комментарии

ГНС в целях активизации народного контроля призывает потребителей товаров и услуг проверять подлинность чеков, выбитых контрольно-кассовыми машинами (ККМ) в онлайн-режиме, поскольку эти действия являются эффективным способом выявления недобросовестных предпринимателей.
Проверить подлинность чека можно на сайте www.kkm.gov.kg. Для этого на специальных полях нужно пробить регистрационный номер контрольно-кассовой машины, номер чека и сумму, указанную на чеке. На сайте также можно проследить количество установленных ККМ.
"Кроме того, проверить подлинность чека можно и через смартфон. Для этого нужно скачать мобильное приложение "Сканер штрих-кодов" на телефон через Play market либо "QR Scanner" на App store. Для проверки чека необходимо навести объектив камеры на картинку QR-кода на чеке, и вам будет выдана вся информация", — сказал зампредседателя ГНС КР Кубанычбек Кумашов.
Если есть расхождения информации на чеке или данные отсутствуют на веб-портале, ГНС просит граждан сообщать о фактах по номеру 194.
Добавим, что на сегодня в Кыргызстане установлено 5 тыс. 214 онлайн-ККМ.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум