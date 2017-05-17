Замминистра здравоохранения КР: Отравление детей в Ноокене произошло не от воды

17 мая 2017, 11:16 Комментарии

В парламенте подняли вопрос о ситуации вокруг массового отравления школьников в селе Тоскоол Ноокенского района Джалал-Абадской области. В ходе заседания депутаты поинтересовались состоянием детей и причинами отравления у заместителя министра здравоохранения Олега Горина.

По словам замглавы Минздрава, оснований говорить, что это было отравление, нет.

"Диагноз не был поставлен. Были взяты пробы воды, подозреваемого источника проблемы, но пробы вышли без превышения. Отравление не было связано с водой. На данный момент в больнице находятся 6 детей. Все остальные были выписаны и находятся в удовлетворительном состоянии", — сообщил он.

Напомним, 12 мая в селе Тоскоол Ноокенского района Жалал-Абадской области произошло массовое отравление учеников школы №5. Причиной отравление, по предварительной информации, стала вода реки Тоскоол-Ата, которую жители используют в качестве питьевой.