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В Кыргызстане за нарушение госграницы задержан гражданин Узбекистана - ГПСВ Кыргызстане за нарушение госграницы задержан гражданин Узбекистана - ГПСПрезидент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля СегизбаеваПрезидент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева

Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359960_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426413-ru.html

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Фото — А.Атамбаев встретился в неформальной обстановке с президентами России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана

17 мая 2017, 11:00       Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 17 мая, принял председателя государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи глава государства был проинформирован об оперативной обстановке в стране и принимаемых мерах по обеспечению национальной безопасности.
Сегизбаев также доложил президенту о мерах совершенствования борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом и активизации комплекса профилактических мероприятий по предупреждению преступлений террористической направленности.

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