Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева

17 мая 2017, 11:00 Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 17 мая, принял председателя государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован об оперативной обстановке в стране и принимаемых мерах по обеспечению национальной безопасности.

Сегизбаев также доложил президенту о мерах совершенствования борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом и активизации комплекса профилактических мероприятий по предупреждению преступлений террористической направленности.