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Политолог: Отунбаевой не стоило впадать в детский популизм

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359959_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426412-ru.html

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17 мая 2017, 11:20       Комментарии

Самым резонансным политическим событием последней недели стало выступление экс-переходного президента на форуме "Честные выборы". Отунбаева фактически начала шантаж властей своими международными связями и намекнула на то, что может надавить на доноров и они прекратят финансирование национальной программы "Таза Коом".
В речи бывшей временной главы государства были нападки на власть, на которые, кстати, никто не счел нужным как-то отреагировать. Она раскритиковала, как сама подчеркнула, акаевские и бакиевские кадры, которые интегрировались в аппараты правительства и президента, это можно списать на комплексы и обиды самой Отунбавой. Кстати, ее почему-то нисколько не смущает, что она стала главным ньюсмейкером СМИ, которые принадлежат бывшим бакиевским пиарщикам. По сути команда глашатаев беглого президента сейчас и обслуживает Розу Исаковну, тиражируя ее странные речи и не допуская даже малейшей критики в ее адрес.
Грани разумного Отунбаева перешла, когда личные амбиции поставила выше государственных интересов. Вот что она заявила на форуме: "Сейчас разрабатывается глобальный проект - нацстратегия страны. Ее основа до июля должна быть разработана и представлена по поручению Атамбаева. Она называется "Таза Коом", и сейчас все доноры помогают в ее реализации. Мы благодарны международному сообществу за разработку программы, и я хочу обратиться к ним во избежание конфликта интересов: она не должна стать предвыборной платформой для определенного кандидата. Стратегия должна быть представлена до выборов, и она станет ориентиром для всех кандидатов, которые будут участвовать на выборах".
Этими словами был шокирован даже бывший госсекретарь Кыргызстана в акаевский период Осмонакун Ибраимов. Там же, на форуме "Честные выборы" он призвал бывшую главу государства прекратить нести чушь и заявил, что исходя из услышанного, он пришел к выводу: "Из Отунбаевой такой же экс-президент, как из Нурлана Мотуева астронавт".
Сравнительный образ может быть и не совсем корректен, но сложно не согласиться с тем, что очень близкий по духу, характеру и содержанию к оригиналу.
Скандальную ситуацию "ВБ" прокомментировал политолог Бакыт Бакетаев:
"Осмонакун Ибраимович, конечно, здесь прав потому, что у тех, кто считает себя политическими лидерами, должно присутствовать государственное мышление. Роза Исаковна никогда не должна отступать от этих принципов и методологий. Ей нельзя было впадать в детский политический популизм.
Несмотря на то что уже много лет отношение к Осмонакуну Ибраимову достаточно предвзятое, его постоянно привязывают к Акаеву, он продемонстрировал, что он самостоятельный политик со своим мировоззрением. Несмотря на то что он уже много лет в опале, продолжает мыслить и умеет выражать идеи по-государственному, а не в рамках каких-то мелких событий".
Между тем в экспертном сообществе высказываются предположения, что выступление Отунбаевой на форуме, вызвавшее достаточно серьезный резонанс, преследовало вполне конкретные цели. Экс-президент пошла против государственных интересов сознательно, чтобы не только выместить свои мелкие обиды, но и сыграть в пользу одного из кандидатов в президенты. И, вероятно, очень скоро мы узнаем, на кого сделала ставку экс-президент. Если закулисные интриги начались уже сейчас, похоже, заваривается крупная политическая склока. И уже очевидно, что оставшиеся на задворках высокопоставленные пенсионеры будут использоваться некоторыми претендентами как группа поддержки. И за этим, кстати, будет любопытно понаблюдать.

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