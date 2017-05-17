Гражданин РУз без документов пересек госграницу, чтобы найти работу в КР

17 мая 2017, 11:25 Комментарии

16 мая пограничники за нарушение государственной границы задержали гражданина Республики Узбекистан. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

Узбекистанец Д.Н., 1964 г.р., был задержан на окраине приграничного села Таш-Коргон Ноокенского района Джалал-Абадской области. Задержанный пересек кыргызско-узбекскую государственную границу вне пункта пропуска. Также у нарушителя отсутствовали документы, удостоверяющие личность. С его слов, он направлялся в Бишкек с целью трудоустроиться.

После оформления соответствующих документов нарушитель был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.