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Гражданин РУз без документов пересек госграницу, чтобы найти работу в КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359961_gr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426411-ru.html

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17 мая 2017, 11:25       Комментарии

16 мая пограничники за нарушение государственной границы задержали гражданина Республики Узбекистан. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.
Узбекистанец Д.Н., 1964 г.р., был задержан на окраине приграничного села Таш-Коргон Ноокенского района Джалал-Абадской области. Задержанный пересек кыргызско-узбекскую государственную границу вне пункта пропуска. Также у нарушителя отсутствовали документы, удостоверяющие личность. С его слов, он направлялся в Бишкек с целью трудоустроиться.
После оформления соответствующих документов нарушитель был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

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