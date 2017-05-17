HP представила компьютер с крупнейшим объемом памяти

17 мая 2017, 11:29 Комментарии

Компания Hewlett Packard представила прототип компьютера с рекордным объемом памяти - 160 терабайт. В компании отмечают, что речь идет о памяти, сочетающей в себе черты оперативной и постоянной, передает Би-би-си.

Компьютер создан для работы с большими данными и может одновременно анализировать информацию, объем которой эквивалентен 160 миллионам книг, рассказали в компании.

Устройство, получившее название The Machine ("Машина"), использует операционную систему на основе Linux. Основное внимание создатели компьютера уделили его памяти, а не процессору, заявили в компании.

HP заявила, что исследовательский проект, в рамках которого был создан компьютер, в конечном итоге может привести к появлению "почти бесконечного" пула памяти.

"Секреты следующего научного прорыва, инновации, способной поменять всю индустрию, или меняющей жизнь технологии, прячутся за горами данных, которые мы создаем каждый день", - считает глава компании Мэг Уитман.

"Мы не можем полагаться на технологии прошлого, нам нужен компьютер, созданный для эры больших данных", - добавила она.

Работа над "Машиной" началась пять лет назад. Специалисты HP решили, что мощности существующих компьютеров недостаточно для работы с большими данными, и решили создать новый суперкомпьютер специально для этой цели. Примерно три года назад над ним работало 75% всех сотрудников лабораторий HP.