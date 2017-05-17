Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева

17 мая 2017, 10:53 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован об оперативной обстановке в стране и принимаемых мерах по обеспечению национальной безопасности.

Абдил Сегизбаев также доложил Президенту о мерах совершенствования борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом и активизации комплекса профилактических мероприятий по предупреждению преступлений террористической направленности.