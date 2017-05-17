Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Психологи помогли школьнику из Бишкека выйти из суицидального состояния, потом он спас друга от игры "Синий кит"Психологи помогли школьнику из Бишкека выйти из суицидального состояния, потом он спас друга от игры "Синий кит"Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля СегизбаеваПрезидент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева

В Кыргызстане за нарушение госграницы задержан гражданин Узбекистана - ГПС

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426407-ru.html

Похожие новости

Законодательство Кыргызстана не позволяет однополым иностранным парам усыновлять детей из КР

В 2014-2016 годах в Кыргызстане усыновили 3 тыс. детей, 66 были усыновлены иностранцами

За 3 года иностранцами было усыновлено 66 детей из Кыргызстана

Кыргызстан вновь может попасть в "серый список" ФАТФ

Гражданин РУз без документов пересек госграницу, чтобы найти работу в КР

17 мая 2017, 11:03       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. За нарушение госграницы задержан гражданин Узбекистана, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.
По ее информации, накануне пограничники управления ГПС КР по Джалал-Абадской области за нарушение государственной границы задержали гражданина Республики Узбекистан.
Гражданин Узбекистана Д.Н., 1964 года рождения, был задержан на окраине приграничного села Таш-Коргон Ноокенского района Джалал-Абадской области. Задержанный пересек кыргызско-узбекскую государственную границу вне пункта пропуска. Также, у нарушителя отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Со слов задержанного, он направлялся в г. Бишкек в целях трудоустройства.
После оформления соответствующих документов нарушитель был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум