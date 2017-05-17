В Кыргызстане за нарушение госграницы задержан гражданин Узбекистана - ГПС

17 мая 2017, 11:03 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. За нарушение госграницы задержан гражданин Узбекистана, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

По ее информации, накануне пограничники управления ГПС КР по Джалал-Абадской области за нарушение государственной границы задержали гражданина Республики Узбекистан.

Гражданин Узбекистана Д.Н., 1964 года рождения, был задержан на окраине приграничного села Таш-Коргон Ноокенского района Джалал-Абадской области. Задержанный пересек кыргызско-узбекскую государственную границу вне пункта пропуска. Также, у нарушителя отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Со слов задержанного, он направлялся в г. Бишкек в целях трудоустройства.

После оформления соответствующих документов нарушитель был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.