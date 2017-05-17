За полтора года на "телефон доверия" для детей поступило около 1,6 тыс реальных звонков

17 мая 2017, 11:11 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. За полтора года работы Центра "Телефон доверия для детей" на номер 111 поступило 1 тыс 599 реальных звонков. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщила директор Центра "Телефон доверия для детей" при Министерстве труда и социального развития КР Марина Джапаркулова.

По ее словам, из них от детей поступило 370 звонков - обращений или 23,2%, от взрослых 1 тыс 229 или 76,8%. "В день поступают от 500 до 600 звонков, из них очень малое количество в действительности нуждается в помощи. Например, за 4 месяца 2017 года в целом поступило 64 тыс 705 телефонных звонков, из них 608 реальных звонков из них от детей поступило - 155 обращений или 25,5%, от взрослых 453 или 74,5%, по 361 обращению даны консультации и рекомендации, 88 абонентам, позвонившим на номер 111с психологическим расстройством, оказана психологическая консультация по телефону, 159 обращений в зависимости от его характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят", - сообщила она.

Также М.Джапаркулова пояснила, что звонят в основном с психологическими расстройствами, по вопросам семейных отношений, семейного насилия над женщинами, воспитание ребенка, взаимоотношения детей и родителей.

В Кыргызстане детский телефон доверия был открыт в сентябре 2015 года по инициативе ОФ "Лига защитников прав ребенка", Гражданского форума по защите детей насилия и жестокого обращения, при поддержке Правительства КР, министерства труда и социального развития КР и ЮНИСЕФ.

Одной из основных задач Центра "Телефон доверия для детей" является оказание экстренной консультативно-психологической помощи абонентам по телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей.

Сегодня телефон доверия для детей и подростков это способ получения доступной, квалифицированной экстренной психологической помощи.