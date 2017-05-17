Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В бишкекском микрорайоне отключат питьевую воду на целый деньВ бишкекском микрорайоне отключат питьевую воду на целый деньПсихологи помогли школьнику из Бишкека выйти из суицидального состояния, потом он спас друга от игры "Синий кит"Психологи помогли школьнику из Бишкека выйти из суицидального состояния, потом он спас друга от игры "Синий кит"

За полтора года на "телефон доверия" для детей поступило около 1,6 тыс реальных звонков

Источник:
http://kabar.kg/news/za-poltor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426406-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке отпразднуют Международный день "детского телефона доверия"

Был звонок о попытке сексуального насилия над подростком, к сожалению, до суда дело не дошло, - директор центра "Телефон доверия для детей"

За полтора года 370 детей обратились за помощью по телефону доверия Минсоцразвития

В фонд "Ыйман", учредителем которого является глава Аппарата президента, за 3 года должно было поступить порядка $10 млн, - Госкомрелигий

На счет МЧС поступило почти 2,5 млн сомов пострадавшим в Ошской области

17 мая 2017, 11:11       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. За полтора года работы Центра "Телефон доверия для детей" на номер 111 поступило 1 тыс 599 реальных звонков. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщила директор Центра "Телефон доверия для детей" при Министерстве труда и социального развития КР Марина Джапаркулова.
По ее словам, из них от детей поступило 370 звонков - обращений или 23,2%, от взрослых 1 тыс 229 или 76,8%. "В день поступают от 500 до 600 звонков, из них очень малое количество в действительности нуждается в помощи. Например, за 4 месяца 2017 года в целом поступило 64 тыс 705 телефонных звонков, из них 608 реальных звонков из них от детей поступило - 155 обращений или 25,5%, от взрослых 453 или 74,5%, по 361 обращению даны консультации и рекомендации, 88 абонентам, позвонившим на номер 111с психологическим расстройством, оказана психологическая консультация по телефону, 159 обращений в зависимости от его характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят", - сообщила она.
Также М.Джапаркулова пояснила, что звонят в основном с психологическими расстройствами, по вопросам семейных отношений, семейного насилия над женщинами, воспитание ребенка, взаимоотношения детей и родителей.
В Кыргызстане детский телефон доверия был открыт в сентябре 2015 года по инициативе ОФ "Лига защитников прав ребенка", Гражданского форума по защите детей насилия и жестокого обращения, при поддержке Правительства КР, министерства труда и социального развития КР и ЮНИСЕФ.
Одной из основных задач Центра "Телефон доверия для детей" является оказание экстренной консультативно-психологической помощи абонентам по телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей.
Сегодня телефон доверия для детей и подростков это способ получения доступной, квалифицированной экстренной психологической помощи.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум