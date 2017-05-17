В Кыргызстане пройдет заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

17 мая 2017, 11:19 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстане с 22 по 26 мая пройдет заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной службы финансовой разведки КР Айбек Кадыралиев.

По его словам, основной темой обсуждения станут вопросы взаимной оценки, правовая деятельность, типология противодействия финансирования терроризма и противодействия легализации преступных доходов.

"По итогам будет подписано ряд документов", - сказал он.

Также А. Кадыралиев сообщил, что основными задачами Евразийской группы является содействие по внедрению 40 рекомендаций Международной организации, вырабатывающие мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма.

В ЕАГ входят - Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).