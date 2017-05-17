Психологи помогли школьнику из Бишкека выйти из суицидального состояния, потом он спас друга от игры "Синий кит"

17 мая 2017, 11:07 Комментарии

Подросток из Бишкека помог своему другу выйти из смертельной интернет-игры "Синий кит". Об этом АКИpress рассказала директор центра "Телефон доверия для детей" при Минтруда и соцразвития Марина Джапаркулова.

По ее словам, в центр "Телефон доверия для детей" обратился молодой человек, который был помещен в центр поддержки психического здоровья из-за нервного срыва. "Он рассказал, что играл в игру "Синий кит". Когда у него уже начали выявляться склонности к суициду, родители определили его в центр поддержки психического здоровья", - рассказал она.

Позвонив по телефону доверия, как рассказывает директор центра, подросток рассказал, что у него есть друг, который тоже играет и не может выйти из игры. "Наши психологи с ним побеседовали, подсказали ему, каким образом можно помочь другу. Таким образом оба подростка благополучно вышли из этой игры", - рассказала она.