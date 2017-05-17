Президент А.Атамбаев принял председателя ГКНБ А.Сегизбаева

17 мая 2017, 10:53 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 17 мая принял председателя Госкомитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В ходе встречи президенту рассказали об оперативной обстановке в стране и принимаемых мерах по обеспечению национальной безопасности.

А.Сегизбаев также доложил о мерах совершенствования борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом и активизации комплекса профилактических мероприятий по предупреждению преступлений террористической направленности.