Сбил насмерть женщину и скрылся — ДТП под Бишкеком

17 мая 2017, 10:43 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. На трассе Бишкек - Кунтуу в ночь на 17 мая неизвестный сбил насмерть женщину и скрылся, сообщила агентству Sputnik Кыргызстан пресс-служба Управления патрульной милиции Чуйской области.

Следствие установило, что ДТП произошло примерно в 01.30 в районе села Кунтуу Сокулукского района. Водитель ехал в западном направлении, сбил пешехода и уехал. Позже сотрудники УПМ нашли машину подозреваемого.

"В ДТП подозревается 24-летний водитель Subaru Forester. Данное авто принадлежит его отцу, оно сейчас находится на штрафной стоянке. Местонахождение подозреваемого неизвестно", - сообщили в пресс-службе.

Тело сбитой женщины передано в морг села Сокулук. Правоохранители ведут следствие.

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