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Сбил насмерть женщину и скрылся — ДТП под Бишкеком

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426402-ru.html

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17 мая 2017, 10:43       Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. На трассе Бишкек - Кунтуу в ночь на 17 мая неизвестный сбил насмерть женщину и скрылся, сообщила агентству Sputnik Кыргызстан пресс-служба Управления патрульной милиции Чуйской области.
Следствие установило, что ДТП произошло примерно в 01.30 в районе села Кунтуу Сокулукского района. Водитель ехал в западном направлении, сбил пешехода и уехал. Позже сотрудники УПМ нашли машину подозреваемого.
"В ДТП подозревается 24-летний водитель Subaru Forester. Данное авто принадлежит его отцу, оно сейчас находится на штрафной стоянке. Местонахождение подозреваемого неизвестно", - сообщили в пресс-службе.
Тело сбитой женщины передано в морг села Сокулук. Правоохранители ведут следствие.
О самых опасных дорог Бишкека смотрите в материале Sputnik Кыргызстан>>

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