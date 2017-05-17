17 мая 2017, 10:50 Комментарии

За нарушение госграницы задержан гражданин Узбекистана, направлявшийся на заработки в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

«16 мая 2017 года пограничники управления ГПС КР по Джалал-Абадской области за нарушение государственной границы на окраине приграничного села Таш-Коргон Ноокенского района задержали гражданина Республики Узбекистана Д.Н., 1964 года рождения. Задержанный пересек кыргызско-узбекскую государственную границу вне пункта пропуска. Также у нарушителя отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Со слов задержанного, он направлялся в город Бишкек в целях трудоустройства», — говорится в сообщении Государственной пограничной службы КР.

После оформления соответствующих документов нарушитель был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.