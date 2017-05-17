Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Минздрав: В Ноокенском районе дети могли получить солнечный ударМинздрав: В Ноокенском районе дети могли получить солнечный ударПресс-ланч Ассоциации операторов платежных систем: "Новые технологии в мобильных платежах. Криптовалюты и блокчейн"Пресс-ланч Ассоциации операторов платежных систем: "Новые технологии в мобильных платежах. Криптовалюты и блокчейн"

За нарушение госграницы задержан гражданин Узбекистана, направлявшийся на заработки в Бишкек

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/za-nar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426401-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке отпразднуют Международный день "детского телефона доверия"

Гражданин РУз без документов пересек госграницу, чтобы найти работу в КР

В бишкекском микрорайоне отключат питьевую воду на целый день

Психологи помогли школьнику из Бишкека выйти из суицидального состояния, потом он спас друга от игры "Синий кит"

В Кыргызстане за нарушение госграницы задержан гражданин Узбекистана - ГПС

17 мая 2017, 10:50       Комментарии

За нарушение госграницы задержан гражданин Узбекистана, направлявшийся на заработки в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.
«16 мая 2017 года пограничники управления ГПС КР по Джалал-Абадской области за нарушение государственной границы на окраине приграничного села Таш-Коргон Ноокенского района задержали гражданина Республики Узбекистана Д.Н., 1964 года рождения. Задержанный пересек кыргызско-узбекскую государственную границу вне пункта пропуска. Также у нарушителя отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Со слов задержанного, он направлялся в город Бишкек в целях трудоустройства», — говорится в сообщении Государственной пограничной службы КР.
После оформления соответствующих документов нарушитель был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум