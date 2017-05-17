Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева

17 мая 2017, 10:54 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 17 мая, принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

В ходе встречи главу государства проинформировали об оперативной обстановке в стране и принимаемых мерах по обеспечению национальной безопасности.

Абдил Сегизбаев также доложил президенту о мерах совершенствования борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом и активизации комплекса профилактических мероприятий по предупреждению преступлений террористической направленности.