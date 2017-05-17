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Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля СегизбаеваПрезидент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля СегизбаеваПрезидент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля СегизбаеваПрезидент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева

Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426400-ru.html

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17 мая 2017, 10:54       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 17 мая, принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.
В ходе встречи главу государства проинформировали об оперативной обстановке в стране и принимаемых мерах по обеспечению национальной безопасности.
Абдил Сегизбаев также доложил президенту о мерах совершенствования борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом и активизации комплекса профилактических мероприятий по предупреждению преступлений террористической направленности.

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