Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сбил насмерть женщину и скрылся — ДТП под БишкекомСбил насмерть женщину и скрылся — ДТП под БишкекомЖенская сборная Кыргызстана по волейболу одержала первую победу на Исламских играх в БакуЖенская сборная Кыргызстана по волейболу одержала первую победу на Исламских играх в Баку

В КР 2,5 тыс. людей отказались от вакцинации по религиозным убеждениям

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359954_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426399-ru.html

Похожие новости

ДУМК призвало религиозные учреждения не допускать драк в мечетях

В Кыргызстане хотят внедрить светские предметы в религиозных учреждениях

Заключенному в США отказались заменить инъекцию на расстрел

Кыргызстан и СУАР договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом

"Караван-сарай": Казахстанские СМИ и религиозные организации объединяют усилия для борьбы с экстремизмом

17 мая 2017, 10:41       Комментарии

В Кыргызстане 2,5 тысячи человек отказались от вакцинации по религиозным убеждениям. Об этом сегодня, 17 мая, на пленарном заседании парламента сообщил замминистра здравоохранения Олег Горин.
По его словам, в настоящий момент в данном направлении ведется работа с Духовным управлением мусульман страны.
"В Кыргызстане вакцинации новорожденным детям проводят. Детей прививают от 11 вакциноуправляемых болезней", - сказал Горин.
В свою очередь директор департамента иммунопрофилактики сообщил, что ведомство проводит работу с отказами от вакцинации по религиозным убеждениям. В частности, работа ведется с фондом "Мутакаллим".
"По данному вопросу мы проводим круглые столы, ведется работа с ДУМК. Между Минздравом и ДУМК есть договор проводить на местах на районном уровне работу с населением", - пояснил чиновник.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум