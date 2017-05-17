В КР 2,5 тыс. людей отказались от вакцинации по религиозным убеждениям

17 мая 2017, 10:41 Комментарии

В Кыргызстане 2,5 тысячи человек отказались от вакцинации по религиозным убеждениям. Об этом сегодня, 17 мая, на пленарном заседании парламента сообщил замминистра здравоохранения Олег Горин.

По его словам, в настоящий момент в данном направлении ведется работа с Духовным управлением мусульман страны.

"В Кыргызстане вакцинации новорожденным детям проводят. Детей прививают от 11 вакциноуправляемых болезней", - сказал Горин.

В свою очередь директор департамента иммунопрофилактики сообщил, что ведомство проводит работу с отказами от вакцинации по религиозным убеждениям. В частности, работа ведется с фондом "Мутакаллим".

"По данному вопросу мы проводим круглые столы, ведется работа с ДУМК. Между Минздравом и ДУМК есть договор проводить на местах на районном уровне работу с населением", - пояснил чиновник.