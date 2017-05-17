Рай для фермеров. В Бишкеке проходит международная выставка "Айыл агро"

17 мая 2017, 10:50 Комментарии

Сегодня, 17 мая, в Бишкеке открылась ежегодная выставка сельскохозяйственной техники и продукции "Айыл-Агро". Здесь представлена техника для полевых работ, животноводства, растениеводства, производства продуктов питания от мировых производителей. Выставку организовало правительство КР при партнерстве с ОАО "Айыл Банк" и Российской ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники "Росагромаш".

На сегодняшний день это одна из крупнейших сельскохозяйственных выставок Средней Азии: на площади в 7500 кв. м разместились образцы около 50 видов техники и продукции 30 компаний из 20 стран мира.

Кыргызстан представлен экспозицией 7 регионов и двух городов, которая демонстрирует инвестиционный потенциал и национальный колорит.

Во время выступления премьер-министр Сооронбай Жээнбеков напомнил фермерам, что после вступления республики в ЕАЭС для местных фермеров открылся новый рынок с населением в 190 млн человек и правительство создает условия для развития сельскохозяйственной промышленности и освоения рынка ЕАЭС.

"В последние годы правительством ведется активная работа по техническому переоснащению, принимаются меры для развития лизинга и обновления машинно-тракторного парка. За последние 5 лет выдано более 2000 единиц техники на 2 млрд 200 млн сомов. В рамках развития лизинговой программы мы стремимся расширить доступ фермеров к новой технике и технологиям. Для этих целей правительством предусмотрено более 1 млрд сомов. Теперь дело за вами, фермерами и банками. Сегодняшняя выставка играет важное значение для этого", - сказал премьер-министр.

Представитель немецкой компании Claas в Кыргызстане Мирлан Исамидинов участвует на выставке не первый год и на примере своей компании заверяет: после мероприятия фермеры чаще обращаются к компаниям за техникой.

"На открытой площадке не только фермеры и аграрники, но и простые люди получают важную и доступную информацию о сельскохозяйственной технике от самих производителей, ответы на свои вопросы, а международные компании предлагают весь спектр техники и продукции", - рассказал Исамидинов.

По его наблюдениям, самая востребованная техника среди кыргызских фермеров - это тракторы, свеклоуборочные машины и пресс-подборщики. Их приобретают как сами фермеры, так и большие кооперации.

Также посетителям выставки будут предложены лизинговые продукты "Айыл Банка" и фермеры смогут приобрести кредиты на сельскохозяйственную технику на специальных льготных условиях.

Фермер из Сокулукского района Жаныбек Кочуев ежегодно засеивает свои 12 га различной культурой, но последние два года он собирает клевер. По его словам, каждый сезон арендовать трактор затратно, поэтому он планирует приобрести его.

"У нас иногда бывают проблемы с техникой, ведь нужно заранее договориться, потому что в селе почти каждый второй вспахивает свое поле. Но раз уже я буду всерьез заниматься полем, то решил вложиться. Присматриваю колесный трактор, он может и пахать, и транспортировать груз на прицепе. Буду пользоваться сам и давать в аренду другим фермерам. Вот, пришел на выставку, чтобы собрать информацию о лизинге и присмотреть технику", - рассказал фермер.

Выставка проходит с 17 по 19 мая 2017 года у здания Дома правительства на Старой площади.