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Минздрав: В Ноокенском районе дети могли получить солнечный удар

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359956_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426397-ru.html

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17 мая 2017, 10:53       Комментарии

Отравившиеся в Ноокенском районе Джалал-Абадской области дети повторно обращаются в больницы. Об этом сегодня, 17 мая, на пленарном заседании парламента сообщил депутат от фракции "Кыргызстан" Айтмамат Назаров.
На это замминистра здравоохранения Олег Горин ответил, что подобных фактов зарегистрировано не было.
"Нельзя сказать, что это отравление. Случаев с повторной госпитализацией нет. Поступившим детям было проведено симптоматическое лечение. Результаты анализов воды показали, что в ней нет отравляющих веществ. Анализы еды будут сегодня. На сегодняшний день в больнице находятся шестеро детей, остальные выписаны в удовлетворительном состоянии. Возможно, они получили солнечный удар", - предположил Горин.
Однако парламентарий отчитал его за то, что он не владеет полной информацией.
"Вы не владеете ситуацией. Там живут мои родственники. Они повторно попали в больницу. Почему диагноз не можете поставить до сих пор? Никто не знает причин отравления, в селе паника. Информация закрыта", - возмутился нардеп.
В свою очередь коллега Назарова Алмазбек Токторов и вовсе заявил, что Минздрав скрывает информацию. Он попросил спикера Чыныбая Турсунбекова дать поручение соответствующему комитету разобраться в ситуации.

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