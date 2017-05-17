"Акчабар": Открытая в России финансистом из КР микрокредитная компания выдала займов на 450 мл

17 мая 2017, 10:33 Комментарии

Акчабар. Микрокредитная компания "Байбол", специализирующаяся на кредитовании трудовых мигрантов в России, за первые 9 месяцев работы выдала займов на 450 млн рублей (почти $8 млн по текущему курсу). Об этом газете "Деловой Петербург" сообщил генеральный директор кредитной организации Бахтияр Ходжаев.

МКК "Байбол" открыли в августе 2016 года, она является одной из немногих кредитных организаций в РФ, которая выдает займы гражданам центральноазиатских стран: Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В частности, в Санкт-Петербурге таких компаний всего три. Помимо "Байбол" финансируют трудовых мигрантов еще две МФО – отделение московской фирмы "Мол Булак" и Международный центр кредитования (МЦК).

Линейка кредитных продуктов у "Байбол" представлена четырьмя видами займов. Кредиты выдаются на сумму от 5 тыс. до 60 тыс. рублей и со сроком погашения от 14 дней до 12 месяцев. Среднюю процентную ставку по выдаваемым займам в МКК не раскрывают.

Как ожидает Ходжаев, до конца 2017 года объем выданных кредитов достигнет1 млрд рублей ($18 млн), а к 2020-му эта цифра должна увеличиться в 10 раз – до 10 млрд рублей ($180 млн).

По информации газеты, собственниками МКК "Байбол" являются девять физических лиц. Доля в 11% принадлежит гендиректору и сооснователю МКК Бахтияру Ходжаеву. Он до 2010 года жил в Кыргызстане, работал в МКК "Мол Булак Финанс" и коммерческих финучреждениях по программе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Сразу семь собственников "Байбол" являются совладельцами российской МКК "Микрофинанс": доля в 27% принадлежит Юрию Попику, 24.5% – Андрею Фокину, 17% – Сергею Охотникову, 6% – Алексею Климову, 5% – Евгению Иевлеву, 0.5% – Елене Батуриной.

Еще два совладельца МКК "Байбол" – это владелец ООО "Бизнес связь" Артур Валиуллин (доля 6%) и совладелец сети аптек ООО "Экофарм" Иван Емельянов (3%).

Кроме Петербурга у "Байбол" открыты отделения в Москве, Новосибирске, Казани, Калининграде, Владивостоке и Иркутске.