Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Женская сборная Кыргызстана по волейболу одержала первую победу на Исламских играх в БакуЖенская сборная Кыргызстана по волейболу одержала первую победу на Исламских играх в Баку

"Газета.uz": Ташкент пригласил всемирно известного архитектора Яна Гейла

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gazeta.uz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426395-ru.html

Похожие новости

Джим Ён Ким: Всемирный Банк намерен предоставлять поддержку в строительстве "Пояса и пути" в любом формате

В Ташкенте на дипломатической ярмарке представили туристический потенциал Кыргызстана

Посольство КР в РУз наградили за активное участие в фестивале культурных традиций в Ташкенте

Главный архитектор Барселоны прогулялся по столичному проспекту Манаса

Архитектор из Каталонии поделился опытом разработки и внедрения инновационных архитектурных проектов в Барселоне

17 мая 2017, 10:44       Комментарии

Газета.uz. В Ташкент прибыл всемирно известный архитектор и консультант по городскому дизайну Ян Гейл.
В Ташкент во вторник прибыл всемирно известный датский архитектор и консультант по городскому дизайну Ян Гейл, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе хокимията столицы. Четырехдневный визит, в ходе которого Гейл также посетит Самарканд, организован по решению правительства Узбекистана.
Признанный эксперт по планированию общественных пространств и улучшению качества жизни в городах ознакомится с Ташкентом для подготовки рекомендаций для столичных властей. Он также проведет семинар-тренинг о современной мировой архитектуре.
За свою 50-летнюю деятельность профессор Ян Гейл оказал существенное влияние на создание в городах привлекательных и удобных для людей пространств. Он является обладателем многочисленных премий за проекты перестройки улиц и общественных пространств в Нью-Йорке, Копенгагене, Сиднее, Лондоне, Мельбурне и других городах.
В 1971 году была издана книга Яна Гейла "Жизнь между зданиями" (Livet mellem husene). По данным Википедии, он выступает за разумный и простой подход к улучшению городских форм: систематическое документирование городского пространства, постепенные улучшения и снова документирование.
В книге "Общественные места. Общественная жизнь" (Public Spaces, Public Life) Ян Гейл описывает, как такие постепенные улучшения превратили Копенгаген из автомобильного города в пешеходный за 40 лет. Пешеходная улица Стрёгет в Копенгагене — самая длинная торговая пешеходная зона в Европе — главным образом стала таковой в результате работы Яна Гейла.
В 2004 году по заказу муниципального органа Transport for London ("Транспорт для Лондона") Ян Гейл провел исследования по качеству общественной сферы в Лондоне. В 2007 году он был нанят Департаментом транспорта Нью-Йорка для изменения улиц этого мегаполиса, чтобы улучшить жизнь для пешеходов и велосипедистов.
Ян Гейл разработал рекомендации по гуманизации общественных пространств Нью-Йорка, Лондона и Москвы. В 2015 году был приглашен акиматом Алматы для кардинального изменения облика города.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум