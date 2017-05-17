В Бишкеке эксперты обсудили вопросы, тормозящие развитие безналичных расчетов

17 мая 2017, 10:22 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. В Бишкеке накануне эксперты из аналитического центра "БизЭксперт", представители налоговой службы, а также операторы платежных систем рассказали журналистам ситуацию на рынке операторов платежных систем и вопросы, тормозящие развитие безналичных расчетов.

По словам эксперта аналитического центра "БизЭксперт" Айнуры Чекировой, постановление правительства об обязательной установке он-лайн ККМ (контрольно-кассовых машин) тормозит развитие безналичных расчетов.

Она сообщила, что их центр провел правовой экономический анализ законодательства, что мешает развиваться рынку безналичных расчетов - это административная нагрузка.

Постановление правительства обязывающее установить онлайн ККМ на все терминалы платежных систем, является дополнительной финансовой нагрузкой для участников рынка, создает двойные стандарты и тормозит развитие безналичных расчетов.

"Это обязательство установленное правительством, но платежные терминалы коммерческих банков освобождаются от этого требования. То есть, если вы видите в магазине терминал мобильного оператора и терминал коммерческого банка, то у одного будет онлайн ККМ, а у другого не будет. Тут возникает вопрос, почему появились двойные стандарты к одному и тому же сегменту. Потому что и платежные операторы платежных систем и коммерческие банки они со стороны Нацбанка отрегулированы и несут одинаковый объем обязательств и требований", - сообщила А.Чекирова.

Она отметила, что все процессы в терминалах проводятся через банковский счет, и все платежи отражаются на счетах. "Возникает вопрос, целесообразно ли было вводить обязательство установки ККМ. И нести большие расходы, когда такой проблемы не было", - задается вопросом эксперт.

Как сообщили в Государственной налоговой службе КР, обязательство устанавливать онлайн ККМ необходимо для прозрачности налоговых отчислений.

"Они относятся к субъектам, осуществляющим экономическую деятельность, и обязаны при произведении расчетов и предоставлении услуг населению использовать ККМ и давать чек. В настоящее время мы перешли на новый этап, и при выдаче чека, сколько товаров и на какую сумму оказана услуга идет в базу данных налоговой службы онлайн. Это делается, чтобы предприниматели не укрывали свои доходы", - пояснил пресс-секретарь налоговой службы КР Эркин Сазыков и добавил, что связь ККМ с налоговой службой осуществляется посредством операторов сотовой связи.

"Компании, предоставляющие услуги платежных терминалов также должны установить ККМ до 1 июля 2018. К этому срока у них должны быть установлены ККМ в каждом терминале. Без ККМ у предпринимателей есть возможность сдать неверные отчеты, где они могут уменьшить свои доходы. Теперь, когда пробивается чек, вся информация об операции автоматом идет в базу данных Налоговой службы. Мы знаем сколько в течении месяца данный предприниматель выбивал чек и сколько он должен оплатить налогов", - пояснил Э.Сазыков.

В свою очередь председатель правления ОсОО "Мобильник" Адилет Боотаев сообщил, что установка онлайн ККМ является дополнительной финансовой нагрузкой, которую можно избежать, если наладить межведомственное сотрудничество между Национальным банком и Налоговой службой.

"Все транзакции проходят через банковский счет. Мы ежедневно, ежемесячно и ежеквартально сдаем отчет в Национальный банк. В этих отчетах отражены все транзакции и переводы. Налоговой службе достаточно взять эти данные у Нацбанка", - отметил А.Боотаев.

По его словам в целях прозрачности компании, предоставляющие услуги платежных систем, готовы Налоговой службе предоставить доступ к своим серверам, чтобы избежать дополнительных расходов.

"Нам говорят, что необходимо приобрести это устройство. Их стоимость от 90 до 300 долларов. При выходе из строя одного устройства мы будем нести убытки. Чтобы этого не случилось, мы готовы предоставить ГНС доступ к серверу, откуда они могут получать всю информацию", - пояснил А.Боотаев.