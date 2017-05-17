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Женская сборная Кыргызстана по волейболу одержала первую победу на Исламских играх в Баку

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/zhenskaia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426393-ru.html

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17 мая 2017, 10:35       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Женская сборная Кыргызстана по волейболу одержала первую победу в рамках Игр исламской солидарности в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР.
По ее данным, 16 мая команда Абдухамида Айсаходжиева играла против сборной Таджикистана в рамках третьего тура группового этапа турнира.
"На протяжении первых двух партий шла равная борьба и команды сумели записать в свой актив по одной победе в партиях. В третьей партии силы у таджикистанской команды закончились, и сборная Кыргызстана спокойно довела дело до победы", - говорится в сообщении.
В третьей партии команда КР добилась победы со счетом 25-6. Общий счет 3-1 в пользу сборной Кыргызстана.
Кыргызстанская команда заняла 3 место по итогам группового этапа и теперь в полуфинале сыграет со сборной Турции. Сборная Таджикистана в поединке за выход в финал проведет встречу против азербайджанской сборной.

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