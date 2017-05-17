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Микрорайон Джал на один день останется без питьевой водыМикрорайон Джал на один день останется без питьевой водыУ правительства, возглавляемого Бабановым, в приоритете были старики и детиУ правительства, возглавляемого Бабановым, в приоритете были старики и дети

В мкр Джал 18 мая будет прекращена подача питьевой воды

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426392-ru.html

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17 мая 2017, 10:18       Комментарии

В Бишкеке 18 мая с 9:00 до 18:00 в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. По данным "Бишкекводоканала", в связи с проводимыми ОсОО "Шерой" строительно-монтажными работами на водопроводных (напорных) сетях мкр Джал-23 для подключения вновь возводимых объектов будет прекращена подача питьевой воды в мкр Джал-23, ограниченный улицами Ахунбаева, Курчатова, Минжылкиева.
Мэрия просит население запастись питьевой водой.

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