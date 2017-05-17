В мкр Джал 18 мая будет прекращена подача питьевой воды

17 мая 2017, 10:18 Комментарии

В Бишкеке 18 мая с 9:00 до 18:00 в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. По данным "Бишкекводоканала", в связи с проводимыми ОсОО "Шерой" строительно-монтажными работами на водопроводных (напорных) сетях мкр Джал-23 для подключения вновь возводимых объектов будет прекращена подача питьевой воды в мкр Джал-23, ограниченный улицами Ахунбаева, Курчатова, Минжылкиева.

Мэрия просит население запастись питьевой водой.