За полтора года 370 детей обратились за помощью по телефону доверия Минсоцразвития

17 мая 2017, 10:29 Комментарии

За полтора года работы Центра "Телефон доверия для детей" при Минтруда и соцразвития поступило 1599 реальных звонков. Об этом 17 мая сообщила директор центра "Телефон доверия для детей" при Минтруда и соцразвития Марина Джапаркулова. По ее словам, из общего количества поступивших звонков от детей поступило 370 обращений, от взрослых - 1229 звонков.

Основной целью деятельности центра является соблюдение прав детей, оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям. В центре работают 2 психолога в одну смену, которые предоставляют психологическую поддержку.

По словам директора общественного фонда "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубековой, кыргызстанский телефон доверия обеспечивает конфиденциальность его обращения или жалобы. "После того, как у нас в Кыргызстане был всплеск насилия, после издевательств над 2-летним Ибрагимом, встал вопрос создания отдельного телефона доверия. Мы инициировали телефон доверия, и он теперь работает на круглосуточной основе и абсолютно бесплатно. Каждый ребенок знал и умел обращаться по телефону доверия", - сказала она.

Также телефоны доверия работают при центрах помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, при мэриях городов Бишкек, Каракол, Талас и Тюпского айыл окмоту.