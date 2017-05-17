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В Кыргызстане 90% фактов насилия над детьми были совершены людьми со средним образованием, - Минсоцразвития

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426390-ru.html

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17 мая 2017, 10:32       Комментарии

В основном насилие над детьми совершают люди со средним образованием, это 90% фактов от общего числа. Об этом сообщила заведующая отделом управления по защите семьи и детей Минтруда и соцразвития Гульмира Ахматова. По ее словам, факты семейного насилия присутствуют во всем мире. "Но беда в том, что в Кыргызстане мы старались умалчивать, считая, что все, что происходит дома - это их дело. Министерство поручило районным отделам соцразвития вести работу по выявлению детей. После выявления они разрабатывают планы по предоставлению защиты", - сказала она.
Также Г.Ахматова проинформировала, что в 2016 году выявили 2 тыс. 241 ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации. По 2 тыс. 165 из них разработаны и утверждены индивидуальные планы по защите, 1 тыс. 713 детей выведены из трудной жизненной ситуации.

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