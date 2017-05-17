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Отец Сергий: Мэр Каракола заявляет журналистам, что не хотел отбирать территорию храма

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/otets-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426389-ru.html

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17 мая 2017, 10:07       Комментарии

Накануне, 16 мая, мэр Каракола Данияр Арпачиев позвал на встречу священнослужителей храма Святой Троицы, чтобы разобраться в подробностях конфликта. Однако вместо этого градоначальник провел пресс-конференцию, на которую не позвал представителей духовенства, рассказал K-News настоятель храма Святой Троицы отец Сергий.
По его словам, священнослужителей попросту не предупредили, что пройдет пресс-конференция.
"Меня там не было, однако на встречу в мэрию пошел мой помощник. Он успел рассказать, что мэр провел пресс-конференцию, о которой нас не предупредили. Градоначальник оправдывался и говорил, что не хотел отбирать территорию храма, хотя у нас на руках есть его исковое заявление. Также он заявил, что конфликт исчерпан, однако считаю, что люди простят его только тогда, когда он публично извинится", — рассказал священнослужитель.
Напомним, о попытках мэра Каракола Данияра Арпачиева отобрать территорию православного Троицкого храма сообщил на своей странице в "Одноклассниках" житель города Александр Сухарев.
K-News обратился за комментарием к главе муниципалитета Каракола. Сославшись на занятость, Данияр Арапчиев пообещал сообщить подробности разбирательства позже. Однако в течение суток градоначальник игнорирует телефонные звонки корреспондента.
Отметим, Свято-Троицкая православная церковь считается в Кыргызстане памятником архитектуры. Дата создания и становления храма уходит во времена основания самого города Каракол. В 1887 году сильное землетрясение разрушило храм до основания. Из царской казны вновь были выделены средства на строительство нового храма. Он был возведен из дерева за неполных два года и освящен в 1895 году.

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