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В Узбекистане 182 человека отравились мороженым

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359952_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426388-ru.html

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17 мая 2017, 10:15       Комментарии

В Шахриханском районе Андижанской области Узбекистана 15 мая сотни человек обратились в больницу после отравления мороженым. В администрации города сообщили, что люди отравились "самодельным мороженым".
Сотрудник Андижанского областного управления здравоохранения рассказал, что по меньшей мере 300 человек отравились мороженым. Местные жители считают, что число отравившихся достигает 600 человек. "До второй половины вторника в отделении интенсивной терапии находились 182 человека", – сказал один из местных чиновников.
Предприниматель из Шахриханского района по имени Икромжон рассказал, что город переполнен слухами, в том числе люди говорят, что от отравления умерло несколько человек. "Центральная районная больница переполнена отравившимися. Хоким (глава) области вместе с приехавшими из Ташкента чиновниками открыл штаб в здании администрации", – сказал предприниматель.
Данную информацию опроверг представитель областного управления здравоохранения. По его словам, случаев смерти нет, ситуация разрешилась.
В город прибыла группа врачей во главе с замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Узбекистана Сайдмурадом Сайдалиевым. В администрации города сообщили, что по всему городу проверяют предприятия по продаже мороженого.

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