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У правительства, возглавляемого Бабановым, в приоритете были старики и дети

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359953_y_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426387-ru.html

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Олег Панкратов: Принятие Договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС – один из приоритетов работы Совета ЕЭК на 2017 год

Вице-премьер: Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС — один из приоритетов работы совета ЕЭК на 2017 год

17 мая 2017, 10:16       Комментарии

Сегодня в преддверии президентской гонки - 2017 многие принялись сравнивать работу премьер-министров. Предлагаем вам вспомнить всего несколько фактов работы правительства Омурбека Бабанова.
За 7 месяцев работы Омурбека Бабанова во главе кабинета министров были повышены пенсии в среднем на 8,2% - с 3 тыс. 700 сомов до 4 тыс. 70 сомов. Если бы пенсионная политика, запланированная им, была продолжена до сегодняшнего дня, то размер средней пенсии составлял бы 9 тыс. 800 сомов.
Сейчас, по данным вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева, в Кыргызстане 42% от общего числа пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума. Так, этот показатель в 2016 году составил 4 тыс. 304 сома. А средний размер пенсий за этот период достиг отметки 5 тыс. 78 сомов.
За время работы Бабанова по всей стране была построена 91 школа. До этого даже в лучшие времена правительство могло построить не более 24 школ в год. Также кабмином была сокращена учебная нагрузка на детей с 1200 часов до 918 часов, благодаря чему сэкономлено более 400 млн сомов.
Конечно, реформы не были доведены до конца. У нас в стране кресло главы правительства освобождается слишком часто, довести начатое до конца пока никто не успел.

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