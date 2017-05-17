Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке эксперты обсудили вопросы, тормозящие развитие безналичных расчетовВ Бишкеке эксперты обсудили вопросы, тормозящие развитие безналичных расчетовВ мкр Джал 18 мая будет прекращена подача питьевой водыВ мкр Джал 18 мая будет прекращена подача питьевой воды

Микрорайон Джал на один день останется без питьевой воды

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359955_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426386-ru.html

Похожие новости

В мкр Джал 18 мая будет прекращена подача питьевой воды

В столичном микрорайоне "Джал-23" временно отключат холодную воду

Мэрия Бишкека просит горожан запастись питьевой водой

ЕЭК одобрила проект техрегламента ЕАЭС по упакованной питьевой воде

Смотрится красиво — в густонаселенном микрорайоне Оша строят школу

17 мая 2017, 10:20       Комментарии

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 18 мая с 9.00 до 18.00 в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.
В связи с проводимыми ОсОО "Шерой" строительно-монтажными работами на водопроводных (напорных) сетях микрорайона Джал-23 для подключения вновь возводимых объектов будет прекращена подача питьевой воды на участок, ограниченный улицами: Ахунбаева-Курчатова-Минжылкиева-Тыналиева.
В том числе: в школу-гимназию №72, детский сад №185, центр социальной адаптации детей, Кыргызский национальный военный лицей, мечеть, комплекс бытовых услуг "Онтария", стоматологический центр ОсОО "ИДС", филиал ЦСМ
№2, котельная Теплокоммунэнерго, магазин "Народный", строительные компании: "Алтын Казык Плюс", "Ак-Шагыл", ОсОО "ТБН Глобал Пром", "Лист", "Шерой", "Оргтехстрой", "Оз Топрак", "Ата-Бей Групп", "Аалам Строй".
Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население запастись питьевой водой.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум