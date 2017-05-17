Микрорайон Джал на один день останется без питьевой воды

17 мая 2017, 10:20 Комментарии

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 18 мая с 9.00 до 18.00 в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проводимыми ОсОО "Шерой" строительно-монтажными работами на водопроводных (напорных) сетях микрорайона Джал-23 для подключения вновь возводимых объектов будет прекращена подача питьевой воды на участок, ограниченный улицами: Ахунбаева-Курчатова-Минжылкиева-Тыналиева.

В том числе: в школу-гимназию №72, детский сад №185, центр социальной адаптации детей, Кыргызский национальный военный лицей, мечеть, комплекс бытовых услуг "Онтария", стоматологический центр ОсОО "ИДС", филиал ЦСМ

№2, котельная Теплокоммунэнерго, магазин "Народный", строительные компании: "Алтын Казык Плюс", "Ак-Шагыл", ОсОО "ТБН Глобал Пром", "Лист", "Шерой", "Оргтехстрой", "Оз Топрак", "Ата-Бей Групп", "Аалам Строй".

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население запастись питьевой водой.