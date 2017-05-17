ВОЗ: В Перу началась эпидемия лихорадки денге

17 мая 2017, 10:28 Комментарии

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале эпидемии лихорадки денге в городе Пьюра на северо-западе Перу. Количество жертв этого вирусного заболевания уже достигло 19, сообщает Евроньюс.

Всего, по официальным данным, инфекцией заражены 3150 человек. Более 12 тысяч человек госпитализированы с подозрением на заболевание. Только в Пьюре ежедневно регистрируется 300 случаев заражения.

Вирус переносят комары, поэтому койки с больными укрывают москитными сетками. Перуанские власти проводят масштабную кампанию по обкуриванию помещений фумигантами.