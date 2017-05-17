За пять лет построить 42 новых ГЭС – задача Узбекистана

17 мая 2017, 10:01 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В ближайшие пять лет Узбекистан планирует построить рекордное число новых гидроэлектростанций – 42. Еще 32 станции будут модернизированы в соответствии с ведущими международными стандартами. По сообщению Посольства Узбекистана в Бишкеке, в Узбекистане завершена разработка Программы мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017-2021 годы.

Согласно принятой Программы развития гидроэнергетики, Узбекистан будет ориентироваться на четыре основных направления:

- Последовательно создавать новые и модернизировать действующие генерирующие мощности в электроэнергетике за счет широкого использования возобновляемых экологически чистых источников энергии.

- Внедрять современные научно-технические решения в области проектирования и строительства крупных, средних, малых и микро ГЭС и на этой основе увеличить долю мощностей в структуре энергетического баланса республики.

- Обеспечить всемерное стимулирование бережного отношения к водному потенциалу республики, сохранять имеющуюся флору и фауну при строительстве гидротехнических сооружений, а также эффективно управлять водными ресурсами.

- Узбекистан намерен выполнять все принятые обязательства и соблюдать ратифицированные международные договоры в области охраны и использования трансграничных водотоков и международных озер.