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За пять лет построить 42 новых ГЭС – задача Узбекистана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/za-piat-l...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426384-ru.html

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17 мая 2017, 10:01       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В ближайшие пять лет Узбекистан планирует построить рекордное число новых гидроэлектростанций – 42. Еще 32 станции будут модернизированы в соответствии с ведущими международными стандартами. По сообщению Посольства Узбекистана в Бишкеке, в Узбекистане завершена разработка Программы мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017-2021 годы.
Согласно принятой Программы развития гидроэнергетики, Узбекистан будет ориентироваться на четыре основных направления:
- Последовательно создавать новые и модернизировать действующие генерирующие мощности в электроэнергетике за счет широкого использования возобновляемых экологически чистых источников энергии.
- Внедрять современные научно-технические решения в области проектирования и строительства крупных, средних, малых и микро ГЭС и на этой основе увеличить долю мощностей в структуре энергетического баланса республики.
- Обеспечить всемерное стимулирование бережного отношения к водному потенциалу республики, сохранять имеющуюся флору и фауну при строительстве гидротехнических сооружений, а также эффективно управлять водными ресурсами.
- Узбекистан намерен выполнять все принятые обязательства и соблюдать ратифицированные международные договоры в области охраны и использования трансграничных водотоков и международных озер.

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