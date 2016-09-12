Прием документов в МГИМО продлен - МИД КР

17 мая 2017, 9:57 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что продлевается прием документов абитуриентов – граждан Кыргызской Республики в Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) на 2017-2018 учебный год с 10 апреля по 25 мая на программы бакалавриата.

Основанием для участия в конкурсе будут признаваться результаты Общереспубликанского тестирования Кыргызстана 2017 года.

К конкурсу допускаются абитуриенты, имеющие результаты основного теста и предметных тестов: для обучения на факультетах прикладной экономики и коммерции, международных экономических отношений – математика и английский язык, для остальных факультетов – история и английский язык.

Конкурс пройдут те абитуриенты, которые получат в совокупности наивысшие баллы Общереспубликанского тестирования Кыргызстана.

С правилами конкурсного отбора абитуриентов в МГИМО МИД России можно ознакомиться на сайтах Министерства иностранных дел Кыргызской Республики по адресу: www.mfa.gov.kg и Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики – www.dipacademy.kg

Документы принимаются по адресу:

Дипломатическая академия МИД КР им.К.Дикамбаева

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