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Прием документов в МГИМО продлен - МИД КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/priem-dok...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426383-ru.html

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17 мая 2017, 9:57       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что продлевается прием документов абитуриентов – граждан Кыргызской Республики в Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) на 2017-2018 учебный год с 10 апреля по 25 мая на программы бакалавриата.
Основанием для участия в конкурсе будут признаваться результаты Общереспубликанского тестирования Кыргызстана 2017 года.
К конкурсу допускаются абитуриенты, имеющие результаты основного теста и предметных тестов: для обучения на факультетах прикладной экономики и коммерции, международных экономических отношений – математика и английский язык, для остальных факультетов – история и английский язык.
Конкурс пройдут те абитуриенты, которые получат в совокупности наивысшие баллы Общереспубликанского тестирования Кыргызстана.
С правилами конкурсного отбора абитуриентов в МГИМО МИД России можно ознакомиться на сайтах Министерства иностранных дел Кыргызской Республики по адресу: www.mfa.gov.kg и Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики – www.dipacademy.kg
Документы принимаются по адресу:
Дипломатическая академия МИД КР им.К.Дикамбаева
г.Бишкек, бул. Эркиндик, 36, ауд.100
время работы: понедельник – пятница с 09-00 до 18-00 ч.
Тел: 0(312) 620283, 660185

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