Мэрия Бишкека просит горожан запастись питьевой водой

17 мая 2017, 10:00 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 18 мая с 9.00 до 18.00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды, сообщает Мэрия Бишкека.

В связи с проводимыми ОсОО "Шерой" строительно-монтажными работами на водопроводных (напорных) сетях мкр.Джал-23 для подключения вновь возводимых объектов, будет прекращена подача питьевой воды в мкр.Джал №23, ограниченный улицами: Ахунбаева-Курчатова-Минжылкиева-Тыналиева. В том числе: в школу-гимназию №72, детский сад №185, центр социальной адаптации детей, Кыргызский национальный военный лицей, мечеть, комплекс бытовых услуг "Онтария", стоматологический центр ОсОО "ИДС", филиал ЦСМ №2, котельная Теплокоммунэнерго, магазин "Народный", строительные компании: "Алтын Казык Плюс", "Ак-Шагыл", ОсОО "ТБН Глобал Пром", ОсОО "Лист", ОсОО "Шерой", ОсОО "Оргтехстрой", ОсОО "Оз Топрак", ОсОО "Ата-Бей Групп", ОсОО "Аалам Строй".

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население запастись питьевой водой.