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В Бишкеке проходят I спортивные игры ассоциации тюркских университетов мира

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426381-ru.html

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17 мая 2017, 10:02       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Айжмамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке в Кыргызско-турецком университете (КТУ) "Манас" с 15 мая стартовали I спортивные игры ассоциации тюркских университетов мира.
Как сообщает пресс-служба вуза, в играх принимают участие около 250 студентов-спортсменов из 4-х стран, которые будут соревноваться по 6 видам спорта.
Целью игр является приобщение студентов к занятиям физкультурой и спортом, популяризация его среди студентов, совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов, и определить лучших спортсменов среди ассоциации тюркских университетов.
Игры продлятся до 19 мая.

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