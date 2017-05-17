В Бишкеке проходят I спортивные игры ассоциации тюркских университетов мира

17 мая 2017, 10:02 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Айжмамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке в Кыргызско-турецком университете (КТУ) "Манас" с 15 мая стартовали I спортивные игры ассоциации тюркских университетов мира.

Как сообщает пресс-служба вуза, в играх принимают участие около 250 студентов-спортсменов из 4-х стран, которые будут соревноваться по 6 видам спорта.

Целью игр является приобщение студентов к занятиям физкультурой и спортом, популяризация его среди студентов, совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов, и определить лучших спортсменов среди ассоциации тюркских университетов.

Игры продлятся до 19 мая.