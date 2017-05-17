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В странах ЕАЭС запретили продавать игрушки с незакрепленными сверхсильными магнитами

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-stra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426379-ru.html

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Президент Украины П.Порошенко запретил въезд в страну депутатам ЖК М.Аманкулову и И.Карамушкиной

17 мая 2017, 9:38       Комментарии

Коллегия ЕЭК установила переходные положения, обеспечивающие возможность для предпринимателей адаптироваться к ранее принятым изменениям в техрегламент ЕАЭС "О безопасности игрушек". В частности, в соответствии с решением Совета ЕЭК в документ был включен ряд новых положений, направленных на обеспечение безопасности продукции, имеющей магнитные элементы. Например, запрещены продажа и распространение игрушек с незакрепленными сверхсильными магнитами малого размера.
"Решением Коллегии ЕЭК предусмотрено, что сертификаты на магнитные игрушки, выданные до дня вступления в силу изменений (30 марта 2018 года), будут действительны до окончания срока их действия. По ним можно будет производить и выпускать игрушки в обращение на рынок Союза. Обращаться такие игрушки на рынке пяти стран ЕАЭС смогут в течение установленного срока службы или срока годности", – говорится в сообщении.

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