В странах ЕАЭС запретили продавать игрушки с незакрепленными сверхсильными магнитами

17 мая 2017, 9:38 Комментарии

Коллегия ЕЭК установила переходные положения, обеспечивающие возможность для предпринимателей адаптироваться к ранее принятым изменениям в техрегламент ЕАЭС "О безопасности игрушек". В частности, в соответствии с решением Совета ЕЭК в документ был включен ряд новых положений, направленных на обеспечение безопасности продукции, имеющей магнитные элементы. Например, запрещены продажа и распространение игрушек с незакрепленными сверхсильными магнитами малого размера.

"Решением Коллегии ЕЭК предусмотрено, что сертификаты на магнитные игрушки, выданные до дня вступления в силу изменений (30 марта 2018 года), будут действительны до окончания срока их действия. По ним можно будет производить и выпускать игрушки в обращение на рынок Союза. Обращаться такие игрушки на рынке пяти стран ЕАЭС смогут в течение установленного срока службы или срока годности", – говорится в сообщении.